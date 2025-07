Bioshock e il creatore di Judas elogiano i giochi "tradizionali" senza componenti online e live-service

HQ

Il creatore di Bioshock e Judas Ken Levine ha dichiarato di voler vedere più tipi di giochi a cui gli piace giocare, e spera di averlo raggiunto con Judas. Levine non rinnega i giochi che hanno quello che lui chiama un "secondo fine", ma crede che l'attenzione della vecchia scuola per il giocatore singolo sia ciò che il pubblico premia sempre.

In una conversazione con Nightdive Studios (grazie, GamesRadar), Levine ha parlato della creazione dei tipi di giochi a cui ama giocare. "Voglio solo vivere un'esperienza con un gioco, e fare in modo che quel gioco sia - tutto ciò che vuole fare è intrattenermi", ha detto. "Non ha altri secondi fini".

Levine riconosce che è un "momento difficile" in questo settore, dicendo anche che non sta criticando gli sviluppatori che aggiungono elementi di monetizzazione perché tutti devono guadagnarsi da vivere. Ma dice anche che l'industria si è in qualche modo "incautamente" concentrata su questi elementi. "Se guardi ai giochi che sono davvero arrivati negli ultimi due anni, che si tratti di Baldur's Gate o Kingdom Come: Deliverance o Clair Obscur... o anche Cyberpunk o The Witcher, questi sono giochi che sono davvero tradizionali per giocatore singolo e non hanno quel tipo di monetizzazione in loro, e penso che il pubblico abbia premiato quei giochi".

Naturalmente, vediamo ancora che i giochi con elementi di monetizzazione vanno bene, ma sembra che, nonostante le argomentazioni contro il single-player nell'ultimo decennio o giù di lì, ci siano ancora molti giocatori che desiderano un'esperienza più tradizionale.

Judas è in fase di sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC.