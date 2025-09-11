Bioshock sarà basato sul primo gioco

Un altro aggiornamento è stato fornito per il tanto atteso adattamento cinematografico di Bioshock. Il film, che è stato in fase di sviluppo per anni e non è mai stato molto, alla fine arriverà su Netflix, e ora abbiamo un'idea su cosa aspettarci da esso.

Durante un'intervista con The Direct, il produttore Roy Lee ha commentato il progetto in cui ha confermato che sarà basato sul gioco originale.

"Netflix vuole che teniamo tutto nascosto. Ma sarà sicuramente basato sul primo gioco 'Bioshock '".

Ha anche parlato un po' di come sta procedendo il film, spiegando perché ci è voluto così tanto tempo per realizzarlo allo stesso tempo.

"Beh, 'The Long Walk' è diventato realtà perché 'Bioshock ' è stato ritardato per un po' e abbiamo dovuto fare un po' più di lavoro sulla sceneggiatura. E così, mentre il lavoro di sceneggiatura era in corso, abbiamo girato 'The Long Walk', e lui era già impegnato a fare il prossimo film di 'Hunger Games'. E quindi lo aspetta solo quando 'Hunger Games' sarà completato, e la sceneggiatura è in fase di lavorazione in questo momento".

Non c'è ancora una data di debutto in mente per Bioshock, il che significa che non dovresti assolutamente trattenere il respiro per il film anche con questo aggiornamento più positivo in mente.