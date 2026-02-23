Bioshock uscita del film in concomitanza con le "nuove incarnazioni del gioco"

Tra scioperi della sceneggiatura, recitazione e altri film che hanno la priorità per il regista Francis Lawrence, potrebbero esserci dubbi sul fatto che il film Bioshock vedrà mai la luce. Tuttavia, il produttore Roy Lee sa che sia Netflix che Take-Two vogliono vedere questo film arrivare sui nostri schermi, e vogliono che venga disponibile prima possibile.

Parlando con Collider, Lee ha spiegato che il film Bioshock avrebbe potuto essere realizzato da tempo, ma Francis Lawrence si è occupato di altri progetti. "Avremmo potuto farlo fare qualche anno fa, ma poi altri film si sono messi di mezzo, uno è The Long Walk e l'altro è il prequel di Hunger Games, che esce questo dicembre," spiegò Lee. "Stiamo solo aspettando che [Lawrence] finisca la post-produzione, perché ci lavorerà almeno fino a settembre, e poi ci tornerà subito."

"So che Netflix e Take-Two sono molto ansiosi di vedere uscire il film perché vogliono che l'uscita coincida con alcune delle potenziali nuove incarnazioni del gioco," Lee continuò, lasciando cadire il dettaglio più interessante della sua citazione. Lee non era abbastanza sicuro da dire che Bioshock potesse iniziare le riprese l'anno prossimo, ma se Lawrence conclude il prequel di Hunger Games entro settembre, c'è una possibilità.

Non sappiamo quando uscirà il prossimo Bioshock gioco di Take-Two, ma sappiamo che è in lavorazione, attraversando varie iterazioni per anni. Se il film Bioshock serve a promuovere il gioco o viceversa, forse potremmo aspettarci un'uscita da qualche parte nell'anno solare 2028 per entrambi? È pura speculazione, ma sicuramente il gioco e il film devono uscire prima o poi, giusto?