BioWare celebra l'N7 Day annunciandoMass Effect 4 che lo sviluppo è ancora in corso

Oggi è il 7 novembre, una data che potrebbe non avere più lo stesso splendore, maMass Effect tra i fan è conosciuta come N7 Day (dal nome della classificazione militare dell'universoMass Effect N7). Tuttavia, dopo il flop di Mass Effect: Andromeda nel 2017 e lo sviluppo apparentemente infinito del prossimo Mass Effect, l'attenzione non è più così grande.

BioWare di solito è brava a mettere in risalto la giornata e lo sta facendo anche nel 2025, ma non con annunci o campagne entusiasmanti, bensì con una lettera aperta in cui il produttore esecutivo scrive che lo sviluppo del prossimo gioco sta continuando:

"La verità è che gli ultimi anni sono stati un periodo incredibilmente impegnativo per Bioware. Ma al momento, il team è a testa bassa e si concentra esclusivamente su Mass Effect. Abbiamo un sacco di universi da coprire, molte caratteristiche da costruire e molte storie d'amore da capire. Siamo entusiasti di ciò che stiamo costruendo e vi promettiamo: quando saremo pronti, sarà molto divertente mostrarlo. Fino ad allora, grazie per la vostra pazienza perché siete tutti assetati di notizie e vi vedo cercare un significato segreto nei miei tweet (ok, a volte hanno un significato segreto)".

Ma questo non è l'unico progetto in cantiere. Sappiamo anche che Amazon sta lavorando a una serie TV. Non riceviamo nemmeno informazioni nuove o entusiasmanti su questo, ma almeno è menzionato:

"Al di là della prossima partita, c'è altro di cui entusiasmarsi. Non ne ho parlato molto, ma potreste aver sentito parlare un po' di una serie TV? Abbiamo collaborato a stretto contatto con Amazon e siamo davvero entusiasti di ciò che il talentuoso team sta inventando".

A parte alcuni DLC cosmetici per Apex Legends e Skate, non sembra che ci sia nient'altro di eccitante in questo N7 Day piuttosto tiepido, ma siamo contenti che lo sviluppo stia progredendo e speriamo che il prossimo Mass Effect sarà ciò di cui è necessario sia per la serie che per BioWare per riguadagnare la popolarità di cui godevano nel loro periodo di massimo splendore.