Bishop degli X-Men avrà una serie a fumetti solista

HQ

Se sei un fan degli X-Men e speravi che Marvel potesse dare un po' di tempo ad alcuni degli eroi meno popolari, abbiamo una buona notizia per te. Presto, arriverà una serie a fumetti limitata dedicata a cinque numeri, che metterà in luce Bishop e vedrà come il mutante viaggiatore nel tempo affronterà la Confraternita Finale.

Proveniente dallo scrittore Saladin Ahmed, noto per il suo lavoro con Wolverine, e dall'artista Mario Santoro, che ha crediti per i progetti di Storm, questa serie di Bishop debutterà questo giugno, quando arriverà il primo dei cinque numeri.

Per la sinossi ufficiale della trama del fumetto, ci viene detto: "Bishop ha sempre vissuto secondo un codice rigido. Ma quel codice verrà messo in discussione quando sua sorella, Shard, sarà mandata nel presente poco prima di morire! Bishop aderirà ai suoi principi e proteggerà il flusso temporale? O rischierà tutto per salvare la persona più importante della sua vita?"

L'annuncio della serie introduce alcune informazioni aggiuntive, tra cui il fatto che la Confraternita Finale, un nuovo gruppo di villain, sarà coinvolta, e che questa sarà una "saga autonoma che racchiude il cuore e la storia del personaggio—il tutto mettendolo alla prova nelle missioni più difficili e che definiscono l'eredità di sempre!"

Annuncio pubblicitario:

Puoi vedere la copertina di Bishop qui sotto e puoi prendere il primo numero quest'estate.