Bits & Bops è appena stato lanciato durante il Wholesome Snack Showcase

Il Wholesome Snack Showcase è stato pieno zeppo di nuove rivelazioni e annunci promettenti, ma ha anche presentato un sacco di altri gadget sotto forma di shadow drop. Sì, se stai cercando qualcosa da giocare in questo momento, puoi andare su Steam e procurarti una copia di developer Tempo Lab Games ' Bits & Bops, che ora è disponibile.

Descritto come una "raccolta di minigiochi ritmici originali, ricchi di musica orecchiabile, gameplay vivace e animazioni splendide disegnate a mano", questo è un titolo facile da prendere in mano e giocare, ideale per chiunque cerchi un po' di divertimento in queste buie notti di dicembre.

Disponibile per il download al momento, dai un'occhiata ad alcune immagini da Bits & Bops qui sotto.