Björn Borg rivela di aver combattuto e di essere guarito da un cancro alla prostata "estremamente aggressivo"

La leggenda del tennis Björn Borg, vincitore di 11 Grandi Slam, ha rivelato di soffrire di cancro alla prostata. Per fortuna, è in remissione, dopo aver subito un intervento chirurgico nel 2024, ma deve ancora fare revisioni regolari. Il 69enne svedese ne parla nella sua autobiografia, 'Heartbeat', uscita il 18 settembre, anche se ha già raccontato delle sue condizioni di salute su The Associated Press.

"Sto bene. Sto bene. E mi sento molto bene", dice, aggiungendo che ora non ha nulla, "ma ogni sei mesi devo andare a controllarmi. L'intero processo, non è una cosa divertente". Ha anche descritto il cancro come "estremamente aggressivo", ma era già consapevole di questi tipi di cancro e aveva fatto test per molti anni. "Il fatto è che non senti nulla, ti senti bene, e poi è semplicemente successo".

"Ora ho un nuovo avversario nel cancro, uno che non riesco a controllare. Ma ho intenzione di sconfiggerlo. Non mi arrendo. Combatto come se ogni giorno fosse una finale di Wimbledon. E quelli di solito vanno abbastanza bene, non è vero?", si legge in un estratto del libro.

Il libro esplorerà anche la misteriosa vita privata del tennista, incluso il suo improvviso ritiro all'età di 26 anni, dopo aver vinto sei volte al Roland Garros e cinque volte consecutive a Wimbledon, e le sue relazioni con le donne, con i suoi genitori e il suo uso di droghe.