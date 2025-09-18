Bjorn Borg rivela la battaglia contro il cancro in un nuovo libro di memorie

HQ

La leggenda del tennis svedese Bjorn Borg ha rivelato che sta combattendo contro una forma aggressiva di cancro alla prostata, rivelata nella sua autobiografia appena pubblicata Heartbeats: A Memoir, scritta insieme a sua moglie Patricia.

L'11 volte campione del Grande Slam, che ha subito un intervento chirurgico nel 2024 ed è ora in remissione, ha affermato che la malattia è stata rilevata per la prima volta nel 2023 nonostante anni di controlli medici di routine. Borg ha notato che continua a sottoporsi a test ogni sei mesi e ha descritto il combattimento come qualcosa con cui deve convivere.

PARIGI, FRANCIA - 9 GIUGNO 2024: Il campione spagnolo Carlos Alcaraz del Roland Garros 2024 e Bjorn Borg durante la presentazione del trofeo dopo la vittoria della finale maschile al Court Philippe Chatrier di Parigi, Francia // Shutterstock

Borg, che ha dominato il tennis maschile alla fine degli anni '70 con cinque titoli consecutivi a Wimbledon e sei corone agli Open di Francia, ha paragonato la sfida alle sue battaglie in campo. Nel suo libro di memorie, ha scritto che combatte ogni giorno come se fosse "una finale di Wimbledon".

Lo svedese si ritirò nel 1983 a soli 26 anni, dopo una delle carriere più straordinarie nella storia del tennis. La sua feroce rivalità con John McEnroe, in particolare l'epica finale di Wimbledon del 1980, rimane uno dei momenti decisivi di questo sport. Per ora, Borg dice che sta prendendo le cose "giorno per giorno, anno per anno", mentre si concentra sul rimanere in salute nella sua continua lotta contro il cancro.