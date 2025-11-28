articoli
Black Friday 2025: offerte imperdibili su gaming e hardware
Non perdere questa occasione per fare affari folli su ogni tipo di prodotto.
Il Black Friday è di nuovo qui e, naturalmente, questo significa che è il giorno per approfittare di una serie di offerte incredibili su gadget, attrezzature e giochi che hanno attirato la tua attenzione nell'ultimo anno solare. Molti posti hanno organizzato le offerte del Black Friday per una buona settimana fino a questo momento, ma dato che è il giorno tradizionale delle vendite, finalmente mettiamo in evidenza una serie di offerte imperdibili che potrebbero piacerti se sei un gamer o vuoi risparmiare qualche centesimo prendendo un regalo di Natale per un amico o un familiare che gioca.
Offerte imperdibili per PS5:
- Assassin's Creed Shadows (40% di sconto) - Ora £41,99, costava £69,99
- Silent Hill f (30% di sconto) - Ora £48,99, costava £69,99
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (30% di sconto) - Ora £48,99, costava £69,99
- Forza Horizon 5 (35% di sconto) - Ora £35,74, costava £54,99
- Red Dead Redemption 2 (75% di sconto) - Ora £14,99, costava £59,99
- Doom: The Dark Ages Premium Edition (50% di sconto) - Ora £49,99, costava £99,99
- Kingdom Come: Deliverance II (40% di sconto) - Ora £35,99, costava £59,99
- Indiana Jones and the Great Circle (30% di sconto) - Ora £48,99, costava £69,99
- It Takes Two (75% di sconto) - Ora £8,74, costava £34,99
- Tekken 8 (60% di sconto) - Ora £19,99, costava £49,99
- PS5 Console 1TB (circa 19% di sconto) - Ora £389,99, costava £479,99
- Controller wireless DualSense (circa 30% di sconto) - ora £44,99, costava £64,99 - con opzioni di personalizzazione
Offerte Xbox imperdibili:
- Assassin's Creed Shadows (40% di sconto) - Ora £41,99, costava £69,99
- Fallout 76 (75% di sconto) - Ora £8,74, costava £34,99
- Diablo IV: Vessel of Hatred (65% di sconto) - Ora £12,24, costava £34,99
- Warhammer 40.000: Space Marine II (50% di sconto) - Ora £29,99, costava £59,99
- Immortal Kombat 1 Definitive Edition (70% di sconto) - Ora £16,49, costava £54,99
- Forza Horizon 5 (50% di sconto) - Ora £27,49, costava £54,99
- Doom: The Dark Ages (50% di sconto) - Ora £34,99, costava £69,99
- Tekken 8 (60% di sconto) - Ora £19,99, costava £49,99
- Final Fantasy XVI Edizione Completa (50% di sconto) - Ora £34,99, costava £69,99
- Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition (80% di sconto) - Ora £19.99, costava £99.99
- Controller wireless Xbox (33% di sconto) - Ora £39,99, costava £59,99
- Cuffie wireless Xbox (22% di sconto) - Ora £77,99, costavano £99,99
Offerte imperdibili per la Switch:
- Pacchetto Edizioni Deluxe di Campioni di Quidditch + Harry Potter: Harry Potter (85% di sconto) - Ora £12,74, costava £84,99
- The Elder Scrolls V: Skyrim (67% di sconto) - Ora £14,84, costava £44,99
- Overcooked 2 (60% di sconto) - Ora £5,99, costava £14,99
- Mortal Kombat 1 (75% di sconto) - Ora £8,74, costava £34,99
- Batman: Arkham Trilogy (67% di sconto) - Ora £16,49, costava £49,99
- Crash Bandicoot 4: It's About Time (67% di sconto) - Ora £14,84, costava £44,99
- Sonic Superstars (65% di sconto) - Ora £19,24, costava £54,99
- Lego Horizon Adventures (50% di sconto) - Ora £17,99, costava £34,99
- The Sinking City (90% di sconto) - Ora £4,49, costava £44,99
- Persona 5 Royal (65% di sconto) - Ora £19,24, costava £54,99
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + Nintendo Switch Online Abbonamento Individuale di 12 mesi + Ornamento Yoshi (12,5% di sconto) - Ora £429,99, costava £488,99
Offerte imperdibili per PC, tecnologia e attrezzature:
- ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG (18% di sconto) - Ora £409,00, costava £498,95
- Lenovo Legion R27qe Gen 2 Monitor da gaming (35% di sconto) - Ora £129,99, costava £199,99
- MSI Nvidia GeForce RTX 5080 16GB Expert OC (15% di sconto) - Ora £999,98, costava £1.178,98
- MSI Vector 16 HX AI Laptop da gaming (21% di sconto) - Ora £1.499,00, costava £1.899,00
- Ducky Mecha Mini 60% RGB USB Mechanical Gaming Keyboard (30% di sconto) - Ora £90,95, costava £129,95
- Razer Basilisk V3 (54% di sconto) - Ora £31,99, costava £69,99
- SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless (28% di sconto) - Ora £237,49, costava £329,99
- ASUS GeForce RTX 5070 ROG Strix Gaming OC 12GB GDDR7 PCI-Express (10% di sconto) - Ora 698,99, costava £779,99
- Intel Core i9-12900KF 3.20GHz (Alder Lake) Socket LGA1700 processore (35% di sconto) - Ora £259.99, costava £399.95
- MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi AM5 AMD B650 ATX scheda madre (31% di sconto) - Ora £129,59, costava £189,59
