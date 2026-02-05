Black Myth Wukong fa riferimento a Switch 2 e all'attuale Nintendo Direct

HQ

Final Fantasy VII: Rinascita? Metafora: ReFantazio? I Duskblood? Monster Hunter: Wilds? Su Life 2? Fallout 4? Molti giochi potrebbero essere in programma per il Nintendo Partner Showcase di oggi, e forse qualche sorpresa arriverà su Switch 2 da parte di terze parti, ma un titolo che non sapevamo fino a oggi è stato Black Myth: Wukong. E potevi contarci.

Perché? Perché non solo il solitamente accurato leaker NateTheHate ne ha saputo parlare, ma anche noi. Il gioco basato sulla letteratura cinese della dinastia Ming potrebbe arrivare molto presto sulla piattaforma, e quindi sarebbe naturale che diventi uno dei punti di forza oggi.

Ad agosto 2024 abbiamo elogiato Black Myth: Wukong per la sua "grafica mozzafiato" e "azione spettacolare", quindi sarà interessante vedere come si comporterà su hardware più piccolo e portatile tramite DLSS. Tanto che potrebbe diventare un buon punto di riferimento sul sistema più recente, che finora manca di action RPG veloci, ricchi d'azione e altamente ambiziosi nella sua linea.

Tutto questo mentre Game Science Studio continua a lavorare al sequel di Wukon, Black Myth: Zhong Kui, che sicuramente aiuta il team a far rivivere la consapevolezza dell'IP.

Quali sono le tue scommesse sul Nintendo Partner Showcase di oggi?