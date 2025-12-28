Black Myth: Wukong ha fatto schizzare alle stelle il turismo cinese

HQ

Il fatto che giochi di successo basati su luoghi reali facciano venire voglia alle persone di visitarli non è una novità. Negli ultimi anni, abbiamo visto l'Irlanda cavalcare l'onda Assassin's Creed: Valhalla, lo stato USA del Montana investire nel turismo dopo Far Cry 5, e la Cina cercare di attrarre visitatori internazionali dopo il Black Myth: Wukong.

Ora, Automaton riporta che la Cina ha confermato alla Conferenza Annuale dell'Industria dei Giochi in Cina che quest'ultimo investimento ha dato i suoi frutti. In totale, il numero di visitatori nello Shanxi (dove si svolge l'avventura) è aumentato di un impressionante 3178% in un solo anno - dimostrando chiaramente che i videogiochi possono essere un modo fenomenale per attirare le persone a visitare luoghi nella vita reale che prima avevano visto solo interpretati digitalmente.

Hai mai voluto vedere un luogo reale che prima avevi visto solo nei videogiochi?