Black Myth: Wukong ha venduto oltre 30 milioni di copie

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Non è un segreto che il Black Myth: Wukong di Game Science sia stato un enorme successo. Il gioco ha ricevuto ottime recensioni al lancio e ha rapidamente venduto tantissime copie, con un recente traguardo importante appena superato.

In un rapporto del Comitato Centrale della Lega della Gioventù Comunista Cinese, si menziona brevemente che Black Myth: Wukong ha superato i 30 milioni di copie vendute, e che oltre la metà di queste copie vendute proviene da un pubblico occidentale.

Non abbiamo ancora ricevuto notizie dirette da Game Science sull'argomento, ma questa cifra suggerisce che Black Myth: Wukong abbia venduto altre cinque milioni di copie da quando abbiamo visto i dati sulle vendite a febbraio 2025.

Hai già giocato a Black Myth: Wukong ? Se no, non perdere la nostra recensione dedicata.