Black Myth: Wukong sta viaggiando verso l'Occidente con un tour mondiale di concerti

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Dopo aver stupito l'intera industria dei videogiochi nel 2024, Black Myth: Wukong di Game Science porta la sua colonna sonora in tutto il mondo, con un enorme tour orchestrale che raggiungerà 12 città con 21 esibizioni nel corso di quest'anno.

Il tour dei concerti inizia il 30 maggio, a Hangzhou, al Linping Grand Theatre. Poi si sposta a Shanghai, prima di arrivare a Changsha, poi a Los Angeles e infine a Guangzhou. Successivamente è New York, seguita da Pechino, Chengdu, Taipei, Singapore, Bangkok e Berlino. Potresti notare che il tour ha più date nella parte orientale del mondo che altrove. Gli europei dovranno correre per i biglietti per l'evento di Berlino, che attualmente non ha una sede o date annunciate.

I tifosi che riusciranno a ottenere un biglietto potranno godere di regali esclusivi. A seconda del livello del biglietto che acquisti, avrai un regalo ad aspettarti, proveniente da una serie di articoli esclusivi, non acquistabili, realizzati come parte del tour. Dai un'occhiata all'intera gamma qui sotto e tieni gli occhi aperti per maggiori informazioni sul tour musicale di uno dei giochi più importanti del 2024.