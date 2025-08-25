Black Myth: Zhong Kui non ha legami con Wukong

In una serie di eventi molto interessanti e sorprendenti, lo sviluppatore Game Science ha svelato il sequel del monumentale successo di Black Myth: Wukong durante l'Opening Night Live, nonostante fosse letteralmente all'inizio del suo percorso di sviluppo.

Il teaser conferma una nuova ambientazione, un nuovo protagonista e una nuova storia, ma ora è stato confermato che non ci sono legami narrativi con il capitolo precedente, al di là di quelle che supponiamo siano alcune somiglianze meccaniche.

In un post su Weibo (tramite MP1ST), il CEO Feng Ji ha confermato che si tratta di una novità sotto tutti i punti di vista.

"Nuovo eroe, nuovo gameplay, nuova grafica, nuova tecnologia e nuova storia. Vogliamo liberare le mani, sperimentare con coraggio, rompere con le formule fisse e ricominciare da zero", ha confermato.

Potrebbero volerci molti anni prima che il gioco prenda forma, ma di seguito potete rivedere il primo teaser.