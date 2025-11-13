Black Ops 6 è il gioco per PS5 più venduto di sempre negli Stati Uniti secondo i nuovi dati di Circana

HQ

C'è stato un sacco di sventura e oscurità intorno a Call of Duty e alla sua presunta caduta. Ma nonostante tutte le lamentele, i dati di vendita raccontano una storia molto diversa e secondo una nuova analisi di Circana, Black Ops 6 dello scorso anno può ora rivendicare il titolo di gioco per Playstation 5 di maggior successo di sempre negli Stati Uniti. Almeno in termini di entrate, superando ogni altro gioco rilasciato per la console dal lancio.

Secondo i dati di Circana, ci sono un totale di tre giochi Call of Duty tra i dieci titoli per Playstation 5 più venduti negli Stati Uniti: Black Ops 6, Modern Warfare II e Modern Warfare III. A loro si aggiungono molti giochi di Sony come God of War Ragnarök, Spider-Man 2 e Miles Morales.

Supponendo che le cifre siano accurate, questo serve come prova che, anche se la concorrenza è agguerrita, non sono gli abbonamenti a dominare del tutto: le persone continuano ad acquistare i loro giochi. Mostra anche quanto sia ancora importante Call of Duty e quanto rimanga centrale per la strategia generale di Microsoft.

Black Ops 6 è stato un enorme successo, battendo tutti i precedenti record del franchise secondo la stessa Microsoft e ha anche dato un forte impulso al numero di abbonati a Game Pass. E con Black Ops 7 in uscita tra poche ore, resta da vedere se Microsoft e Activision riusciranno a ripetere lo stesso successo.

