Black Ops 7 sotto tiro per l'uso di presunte opere d'arte AI

Questo probabilmente non sarà una sorpresa. L'ultimo gioco di Call of Duty sembra contenere una grafica generata dall'intelligenza artificiale che non ha un aspetto particolarmente buono e le persone non ne sono contente. E solo poche ore dopo l'uscita del gioco, i giocatori hanno iniziato a condividere screenshot della grafica del gioco che ritengono sia una scia generata dall'intelligenza artificiale. Ed è difficile non essere d'accordo.

Ci sono chiari segni che diverse immagini sono state generate dall'intelligenza artificiale. Compresa una figura dei cartoni animati che sembra avere sei dita, occhi che non corrispondono e alcune altre stranezze che di solito sono associate all'intelligenza artificiale. Vale anche la pena tenere presente che tutto questo è pensato per essere una ricompensa che ottieni per il completamento delle sfide, il che lo rende ancora più deprimente.

Altri giocatori hanno condiviso screenshot di quella che sembra essere una grafica generata dall'IA nella campagna di Black Ops 7, che quest'anno è interamente online e progettata attorno al multiplayer. Naturalmente, non possiamo sapere con certezza quali grafiche dell'ultimo Call of Duty siano state create da esseri umani, quali siano state generate da una macchina e quali siano una combinazione in cui gli esseri umani hanno ritoccato immagini generate in modo scadente.

La stessa Activision ha scelto di rispondere alle critiche. Affermano che, proprio come tanti altri in tutto il mondo, utilizzano una varietà di strumenti digitali, inclusi strumenti di intelligenza artificiale, per dare ai loro team la possibilità di creare le migliori esperienze di gioco possibili per i loro giocatori. E che il loro processo creativo continui ad essere guidato dalle persone di talento che compongono i loro studi.

"Siamo usciti allo scoperto e siamo stati molto chiari sul fatto che usiamo questi [strumenti di intelligenza artificiale] come strumenti per aiutare il team, ma non sostituiscono nessuno dei fantastici membri del team che abbiamo che stanno facendo gli ultimi ritocchi e costruendo quel contenuto per metterlo nel gioco".

Cosa ne pensi dell'utilizzo delle immagini dell'IA come ricompensa?