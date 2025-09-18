HQ

Mentre ci sono ovviamente qualità evidenti sia nella recitazione che nella regia, se rivolgiamo la nostra attenzione a Ozark, spesso mi ritrovo a sottovalutare completamente Jason Bateman. E sto parlando sia della sua abilità come attore che della sua capacità come regista, perché sono i suoi episodi in Black Rabbit, che ha diretto lui stesso, che sono i migliori, e la più grande attrazione qui - è il suo personaggio Vince. Senza alcun dubbio. Jude Law sfrutta il ruolo principale. Il fratello maggiore Jake è nella foto più spesso, di più. Ma è lo show di Bateman, lo show di Vince. Non pensarla diversamente.

Jake, il fratello maggiore piccante che fondamentalmente vuole solo accontentare tutti.

Vince è la pecora nera, o "coniglio", della famiglia Friedkin. Dopo un paio d'anni tumultuosi come ristoratore di New York, Vince viene cacciato dal locale dei suoi fratelli, fugge dalla città e rimbalza tra vari lavori sporchi più o meno criminali da qualche parte alla periferia dell'Arizona. Nel frattempo, suo fratello maggiore Jake continua a gestire il ristorante/discoteca di BrooklynBlack Rabbit al meglio delle sue capacità, ma la sua vita viene sconvolta di nuovo quando Vince torna a casa e attira gli stessi spietati strozzini che erano sul punto di ucciderlo due anni prima. Anche Jake è coinvolto in questa svolta degli eventi e il futuro del ristorante è incerto, così come il benessere di entrambi i fratelli.

Law & Bateman hanno una chimica brillante.

Al suo interno, Black Rabbit è un thriller abbastanza ordinario, almeno allo stadio concettuale. Due fratelli disadattati. Uno è un'anima di buon cuore che ha buone intenzioni, mentre l'altro è una vera mela marcia che, nonostante le innumerevoli opportunità ed esperienze di pre-morte derivanti da scarsa capacità di giudizio e dipendenza da alcol e droghe, mette la propria famiglia in una situazione difficile dopo l'altra. Il tono è oscuro e uno studio del personaggio di prim'ordine, ma non diventa mai realistico e intriso di miseria come avrebbe potuto essere, e per questo dobbiamo (ancora una volta) ringraziare Bateman.

C'è speranza nel suo Vince, anche se ha commesso ogni errore immaginabile ed è finito in una situazione apparentemente irrisolvibile. Jason è convincente, con una naturale vulnerabilità che alterna alla convinzione che lui stesso sta "cercando" di fare la cosa giusta, anche se tutto va storto. Interpreta un bastardo moderatamente amabile nel modo giusto, e ci sono così tante sfumature nella sua interpretazione qui. Allo stesso tempo, anche Jude Law è degno di essere visto nei panni di Jake, un po' pomposo ma di buon cuore e, soprattutto, generoso, che, con di nuovo il fratello marcio tra le mani, sta solo cercando di far funzionare tutto mentre la bomba che è la loro esistenza è costantemente sul punto di esplodere.

I caratteri in Black Rabbit sono scritti molto bene, fino in fondo.

Black Rabbit è ben scritto, ben strutturato tra gli episodi, e mantiene un ritmo molto confortevole, incorporando anche un senso di panico di fondo che occasionalmente mi ha fatto stringere i pugni durante alcune parti di alcuni episodi. Mi piacciono i personaggi, l'ambientazione e mi piacciono i dialoghi, che sembrano naturali e credibilmente duri, senza essere intrisi di tropi newyorkesi o eccessivamente rigidi come Netflix. Nel complesso, trovo piacevolmente liberatorio che Bateman & Co. non abbiano permesso a New York City e Brooklyn di agire come terzi personaggi qui, il che è diventato così tipico della maggior parte delle cose che si svolgono nella Grande Mela che riesco a malapena a sopportare di vedere altre immagini ampie di Crown Heights. Questo è stato fatto fino alla morte, se non altro, e in Black Rabbit, Bateman tiene le telecamere all'interno del Black Rabbit, che è un'ambientazione efficace e unica che incornicia ordinatamente un dramma thriller serrato ed elegante.

