Black Superman è stato chiuso da Warner - Ritenuto "troppo sveglio"

Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, il capo della Warner Bros. David Zaslav ha scartato un progetto Black Superman tre anni fa, sostenendo che era "troppo sveglio". Il film doveva essere scritto dall'acclamato autore americano Ta-Nehisi Coates, noto per il suo lavoro su Black Panther e per diversi libri culturalmente e politicamente carichi sull'identità afroamericana e la supremazia bianca. Nientemeno che J.J. Abrams è stato scelto come produttore.

I dettagli sul progetto rimangono scarsi, ma Black Superman era destinato a svolgersi in un universo alternativo, con un Black Kal-El nel ruolo principale. Avrebbe fatto parte della lineup Elseworlds della DC, proprio come Joker e The Batman e completamente separato dalla continuità principale.

Dopo la fusione Warner-Discovery, Zaslav divenne sempre più diffidente nei confronti del progetto, spingendo per una maggiore coesione e un più ampio appeal mainstream all'interno della lista DC. Questo alla fine ha portato alla cancellazione silenziosa di Black Superman. Tuttavia, tutte le speranze non sono perdute: i nuovi capi della DC James Gunn e Peter Safran hanno lasciato intendere che l'idea potrebbe ancora essere riproposta in futuro, a patto che la sceneggiatura e il concetto siano giusti.

Un film di Black Superman sarebbe qualcosa che vorresti vedere?