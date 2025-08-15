Blackbird Interactive riacquista i diritti di Hardspace: Shipbreaker

HQ

Lo sviluppatore Blackbird Interactive ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Focus Entertainment per riacquisire i diritti della serie Hardspace: Shipbreaker. L'accordo vedrà lo sviluppatore riprendere il controllo del titolo che è stato precedentemente pubblicato da Focus, ed è diventato un grande successo per entrambe le parti, sia tra i fan che tra i critici, il tutto in modo che Blackbird possa espandere l'universo come unico proprietario.

A tal fine, anche se non sono stati condivisi dettagli, ci è stato detto in un comunicato stampa che Blackbird Interactive ha "diversi progetti Hardspace attualmente in fase di sviluppo" e che dovremmo aspettarci "il mix di costruzione del mondo evocativo, gameplay coinvolgente e basato sulla fisica e design che spinge i confini per continuare a portare avanti il franchise".

Parlando della riacquisizione, il presidente e chief creative officer diBlackbird, Rory McGuire, ha dichiarato: "È raro avere una IP che risuona così profondamente con milioni di giocatori. Quindi siamo onorati di avere l'opportunità di approfondire ed espandere questa connessione attraverso nuovi giochi che esplorano l'universo di Hardspace. Inoltre, Shipbreaker non sarebbe quello che è oggi senza i nostri amici di Focus Entertainment. Siamo eternamente grati per la loro collaborazione e speriamo di lavorare di nuovo con loro presto".

Per aiutare nello sviluppo del futuro della serie Hardspace, Blackbird Interactive ha aperto le iscrizioni per Lynx Pioneer Programme, che è un'impresa incentrata sulla comunità che vedrà i fan aiutare a plasmare il futuro della serie attraverso playtest esclusivi.