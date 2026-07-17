BlackMill Games annuncia la data di uscita aggiornata per Gallipoli, che sarà lanciato tra un mese

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Inizialmente c'erano piani per accogliere i fan nell'intensa azione multiplayer che si svolgeva lungo i fronti ottomani della Prima Guerra Mondiale a maggio, ma lo sviluppatore BlackMill Games decise infine di apportare un cambiamento e posticipò il prossimo sparatutto noto come Gallipoli a una data indeterminata.

Ora abbiamo un aggiornamento su questo fronte, poiché è stato confermato Gallipoli che il 20 agosto sarà lanciato tra un mese, con un debutto simultaneo su PC, PS5 e Xbox Series X/S con pieno supporto cross-play. Quando arriverà questa data, aspettati che Gallipoli costi £24,99/€29,99.

Parlando del ritardo, BlackMill spiega in un comunicato stampa che hanno "spostato il rilascio di Gallipoli al 20 agosto, permettendo ulteriori miglioramenti e per garantire che il gioco sia pronto per tutti i giocatori fin dal primo giorno."

Quando verrà lanciata, Gallipoli offrirà più mappe, oltre 50 armi storicamente accurate, 10 classi storiche, oltre al classico gunplay e azione che la serie ha perfezionato nei capitoli precedenti di Verdun, Tannenberg e Isonzo, più recentemente.