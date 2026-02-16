Blackstone aiuta la società indiana di IA Neysa con finanziamenti

HQ

Una delle società di capitale più controverse al mondo, Blackstone, nota soprattutto per possedere grandi quantità immobiliari in tutto il mondo, è venuta in aiuto della start-up indiana di IA, Neysa, che ha bisogno di finanziamenti.

Più nello specifico, Neysa sta cercando di ottenere 1,2 miliardi di dollari dagli investitori, mentre Blackstone e alcuni amici, tra cui Nexus Venture Partners, hanno già promesso 600 milioni di dollari secondo un comunicato stampa ufficiale di Neysa. I soldi sembrano destinati a essere spesi per l'alimentazione GPU, con solo 50 milioni di dollari raccolti in precedenza. Gli ultimi 600 milioni di dollari sono previsti per essere acquisiti tramite debito, una strategia diventata comune tra le aziende di IA.

Neysa si sta concentrando sulla fornitura di infrastrutture guidate dall'IA, chiamate neo-cloud, dove la potenza di calcolo GPU è offerta come servizio, spesso utilizzata per casi d'uso molto specifici che richiedono principalmente il calcolo GPU. Pur essendo più specializzati, offrono prezzi generalmente più bassi rispetto a quelli che potrebbero offrire Microsoft Azure. Il settore dell'IA in India è generalmente considerato piccolo ma in rapida crescita, con la maggior parte delle analisi che prevede un fattore di crescita della domanda di GPU a due cifre per gli anni a venire.