Blade di Marvel potrebbe essere cancellato, con Arkane Studios a rischio di essere chiuso

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Abbiamo sentito ogni sorta di notizie angoscianti e frammenti di informazioni riguardo all'ondata di licenziamenti imminente che sta per travolgere Xbox. Alcuni lo definiscono il "più grande singolo evento di licenziamento nella storia del gaming", e stiamo già vedendo alcuni degli altri impatti legati a questa misura di riduzione dei costi, non ultimo il finanziamento prelevato dal titolo Project Fantasy di IO Interactive.

Tuttavia, mentre molti rapporti hanno da tempo affermato che gli studi più a rischio fossero Compulsion, Ninja Theory, Double Fine e più recentemente Undead Labs, con questi sviluppatori destinati a essere venduti o chiusi, ora un altro nome importante viene inserito nella competizione.

The Verge sostiene che Xbox stia valutando la possibilità di vendere o chiudere Arkane Studios, l'ultima parte rimasta della macchina più ampia di Arkane dopo la chiusura di Arkane Austin nel 2024.

Questa decisione probabilmente porterà alla cancellazione di Marvel's Blade, un gioco annunciato anni fa e che non ha ancora mostrato nulla di sostanziale. Secondo il rapporto, la data di uscita del gioco è recentemente spostata alla fine del 2027, mentre la produzione non è stata fluida poiché "sta anche superando il budget."

È stato già detto in passato che la grande ondata di licenziamenti di Xbox non si verificherà prima del nuovo anno fiscale di Microsoft, che inizia oggi, quindi preparatevi a una vasta gamma di notizie nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda Arkane Studios e Marvel's Blade, il direttore del gioco Dinga Bakaba ha recentemente commentato sui social media l'annuncio di Blade per Marvel Tokon: Fighting Souls, un breve cenno che arriva in mezzo a questa turbolenza ed è un po' sorprendente dato che non parla spesso del gioco che sta sviluppando sui social. Tempismo strano, no?