Blade Reboot originariamente ambientato negli anni '1920 con una colonna sonora di Flying Lotus

Il reboot pianificato dalla Marvel diBlade, con Mahershala Ali, era originariamente previsto per essere ambientato negli anni '20, con nientemeno che Flying Lotus schierato per gestire la musica. Anche la costumista premio Oscar Ruth E. Carter ha recentemente confermato di aver lavorato a quella versione del progetto, prima che tutto crollasse completamente, soprattutto a causa degli scioperi della sceneggiatura e degli attori. Lo stesso Flying Lotus ha recentemente commentato X, dicendo:

"Immagino che siamo così lontani dall'essere una possibilità ora, ma. Sì, ho firmato per scrivere la musica per il nuovo film Blade prima che cadesse. Forse tornerà di nuovo, ma ne dubito. Sarebbe stato divertente però."

Esattamente cosa riserva il futuro per il film è ancora in sospeso, ma le voci suggeriscono che il progetto potrebbe essere stato completamente scartato. Detto questo, Mia Goth è apparentemente ancora legata al reboot e si dice che interpreterà il cattivo Lilith. Sono stati coinvolti anche diversi sceneggiatori, tra cui Nic Pizzolatto di True Detective e Michael Green di Logan, ma in questo momento, il futuro diBlade nel MCU sembra molto traballante.

Stai ancora sperando che il reboot di Blade avverrà un giorno?