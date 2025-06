Blade scrittore della trilogia si offrì di aiutare la Marvel a realizzare il loro film, ma fu rifiutato

Per un breve periodo, sembrava che Marvel Studios avesse risolto il suo dilemma Blade e che il film diretto da Mahershala Ali sarebbe diventato realtà. Tuttavia, poi un altro regista si è ritirato e ora non è chiaro se il film verrà mai realizzato.

Tuttavia, prima di questa battuta d'arresto più recente e più distruttiva, David S. Goyer - noto per essere lo scrittore della trilogiaBlade guidata da Wesley Snipes, e anche il produttore di queste ultime due, e il regista dell'ultima - si è fatto avanti e ha offerto i suoi servizi aMarvel ma loro lo hanno rifiutato.

Questa informazione arriva dallo stesso Goyer, che parlando a Variety di un red carpet di recente, ha dichiarato quanto segue:

"È così divertente, circa otto mesi fa – quando, non l'ultimo colpo di singhiozzo, ma come il precedente singhiozzo – avevo così tante persone che mi dicevano, 'Amico, entreresti lì su "Blade ?" Ci entreresti e basta?', che si trattasse di amici o fan o persone sui social media. E non ci stavo nemmeno pensando, ma poi il mio agente ha chiamato la Marvel e gli ha detto: 'Avete bisogno di aiuto? E loro hanno detto: 'Ti vogliamo bene, ma pensiamo di avercela fatta ora, e siamo in un buon posto'. E poi è successa l'ultima cosa. E quindi no, non mi hanno contattato".

Dal momento che Blade sembra senza ironia mezzo morto, sembra che Goyer potrebbe essere la risposta per il film diffamato, ma ora si assumerebbe il compito di gestire il progetto? Rispose.

"Potrei prenderlo in considerazione perché amo il personaggio, e in un certo senso ha dato il via alla mia carriera di supereroe. Anche se ora sono considerato un ragazzo della DC, ho iniziato come un ragazzo della Marvel. Ci penserei, sarebbe divertente tornare in quel mondo. Detto questo, per il resto ho praticamente finito al 99% con i supereroi. Adoro questa roba. Guardo tutti i film, ma ho fatto così tanto nel mondo. Ma sì, lo prenderei in considerazione, solo per amore dei vecchi tempi".

Ti piacerebbe vedere Goyer gestire ancora una volta Blade, specialmente ora che ha l'esperienza di scrivere ulteriori progetti di supereroi per film e TV, come The Dark Knight trilogia, The Sandman e Constantine ?