Blades of Fire arriva su Steam a maggio con molte nuove funzionalità e una demo rilasciata oggi

Ieri abbiamo riportato il misterioso teaser che Blades of Fire ha pubblicato su YouTube. Dopo il lancio lo scorso anno su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite l'Epic Games Store, il gioco d'azione di MercurySteam offre ancora molti contenuti ai giocatori. Il 14 maggio sarà rilasciata la versione 2.0 del titolo, insieme a una versione per Steam, oltre a vari miglioramenti elencati di seguito:

Nuovi contenuti



New Game Plus.



Nuovo livello di sfida: Titanio



Nuove Parti e Skin per Armi (disponibili solo in New Game Plus)



Trasmutazione degli Elementi, che permette ai giocatori di cambiare tipo di materiale.



Modalità foto.



Modalità Rinascita dei Boss (una nuova modalità di gioco in cui puoi rigiocare i combattimenti contro i boss e guadagnare ricompense).



Incantesimi di Adso sulle armi per un combattimento più profondo (ricompense legate alla Modalità Rianimazione del Boss che introduce incantesimi che potenziano le abilità delle armi con effetti speciali)



Ora puoi accarezzare il bue in Blades of Fire.



Miglioramenti



Variazioni ampliate di morte e mutilazione.



Transizioni di animazione migliorate.



Implementazione Nvidia DLSS4.



Altro



Rimappa completa dei tasti per il controllo tastiera e mouse.



Nuovi traguardi.



Supporto per lo Steam Deck



La versione Steam include la "Versione 2.0" del gioco, oltre all'Adventurer Pack, all'Artbook e alla colonna sonora originale premiata di Óscar Araujo. Inoltre, come parte di Steam Next Fest, una nuova demo del gioco sarà disponibile a partire da oggi.

Vuoi provare Blades of Fire su Steam?