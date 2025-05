Blades of Fire demo disponibile ora

HQ

Manca poco più di una settimana alla prossima uscita completa dello studio spagnolo MercurySteam dopo l'eccezionale Metroid Dread. Questa volta non si tratta di un nuovo capitolo di franchise esterni, ma di una IP originale dello studio che è in fase di sviluppo da diversi anni e che abbiamo già avuto il privilegio di provare: Blades of Fire.

E se, oltre alle nostre impressioni, volete essere convinti che questo sia il gioco che fa per voi, la tanto attesa demo è appena stata rilasciata su PlayStation, Xbox e PC (tramite l'Epic Games Store). Questa demo offre le prime ore di gioco.

Blades of Fire offre un'avventura d'azione in un oscuro mondo fantasy in cui devi forgiare e brandire armi per liberare la terra dalla tirannia della regina Nerea.

