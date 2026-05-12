Blades of Fire e i creatori di Metroid Dread stanno implementando tagli al personale

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Oggigiorno, lavorare nell'industria dei videogiochi sembra più una professione ad alto rischio che un lavoro guidato dalla passione per questa forma d'arte multidisciplinare. La volatilità del settore che stiamo osservando (e vivendo) da anni ha spazzato via innumerevoli progetti personali, così come enormi progetti che hanno coinvolto centinaia di milioni di dollari in investimenti, la chiusura di studi con storie decennali, nomi leggendari e innumerevoli lavoratori. Secondo i dati del sito web Game Industry Fireoffs, il numero di lavoratori licenziati nell'industria dei videogiochi dal 2022 ha superato i 40.000 a marzo di quest'anno.

Tutti questi lavoratori possiedono il talento che ci ha portato ai videogiochi che abbiamo amato e giocato da allora, e oggi, purtroppo, ci troviamo nella triste posizione di riportare che sempre più membri di questo settore stanno perdendo il lavoro. Come riportato dallo studio stesso sulla sua pagina ufficiale su LinkedIn, MercurySteam ha avviato un processo di riduzione del personale che porterà a una riduzione della forza lavoro. Il messaggio non specifica il numero di dipendenti dell'azienda spagnola interessata, ma indica che nelle prossime settimane il lavoro dello studio si concentrerà sulla gestione di questo processo "nel modo più responsabile, umano e rispettoso per tutti i coinvolti".

Dopo il successo globale del loro progetto Metroid Dread con Nintendo, MercurySteam si è imbarcata nell'avventura di sviluppare e pubblicare la loro nuova IP, Blades of Fire, che ha ricevuto un'accoglienza molto tiepida al momento dell'uscita e che non ha prodotto il ritorno finanziario sperato. Lo studio non si è arreso, e solo pochi giorni fa hanno pubblicato la versione 2.0, che ha aggiunto una ricchezza di contenuti e modificato quegli aspetti meno rifiniti del lancio. Tuttavia, sembra che i costi coinvolti per raggiungere questo Blades of Fire 2.0 non siano stati completamente coperti. Ci siamo presi la libertà di copiare qui un estratto importante nel caso in cui qualche studio di sviluppo stia cercando personale:

Se il tuo studio o azienda cerca sviluppatori esperti, non esitare a contattarci al [email protected]. Faremo del nostro meglio per aiutare questi professionisti a trovare nuove opportunità.