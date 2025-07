Blades of Fire è un fallimento commerciale

HQ

Il nuovo gioco di ruolo d'azione di MercurySteam Blades of Fire non è riuscito a decollare commercialmente. Questo avviene nonostante gli avvisi generalmente positivi, e la colpa post-mortem è quella di avere una tempistica di lancio inadeguata e consumatori sempre più selettivi, fattori che colpiscono particolarmente duramente le nuove IP perché non ottengono mai la passerella o la visibilità di cui hanno bisogno per rimanere.

Il pungiglione finanziario è reale. Digital Bros, la società madre di MercurySteam, ha abbassato la sua guidance per l'anno fiscale 2024/25 e ora prevede almeno 10 milioni di euro di perdite, insieme a circa 8 milioni di euro di svalutazioni legate specificamente a Blades of Fire. I ricavi, che già si prevedeva diminuissero rispetto all'anno precedente, ora dovrebbero diminuire ulteriormente.

È chiaro che l'esclusività dell'Epic Games Store su PC probabilmente ha danneggiato la rilevabilità, o per lo meno non ha aiutato, un fattore che vale la pena notare. Tuttavia, se vuoi farti un'opinione (e magari dare un po' di supporto all'esperimento d'azione di MercurySteam), è disponibile una demo gratuita e il gioco completo è scontato del 20% fino al 31 luglio 2025.

Puoi trovare la nostra recensione qui.