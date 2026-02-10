Blades of Fire ha qualcosa da annunciare domani. Steam, Nintendo Switch 2?

HQ

Blades of Fire, l'acclamato gioco del 2025 di Mercury Steam (Metroid Dread, Castlevania Lords of Shadows...), ha pubblicato un misterioso teaser su YouTube con un breve video di 16 secondi che indica che domani, 11 febbraio, "qualcosa" succederà.

Potrebbe essere una nuova versione del gioco per Steam o Nintendo Switch 2? Il gioco è disponibile su Epic Games Store, Xbox Series X/S e PS5, con miglioramenti esclusivi per PS5 Pro. Tuttavia, potrebbero essersi pentiti di non aver visto la piattaforma di Valve e il nuovo ibrido attraente di Nintendo e finalmente lo sistemeranno. Tutto questo è solo speculazione da parte nostra; potrebbe essere un'espansione, un DLC, un altro tipo di aggiornamento o anche merchandising legato al gioco.

La cosa importante qui è: cosa pensi che sarà questo segreto? Lo scopriremo domani, ma puoi guardare il teaser qui se vuoi.