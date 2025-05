Blades of Fire per ottenere presto una demo

HQ

Blades of Fire di MercurySteam uscirà tra poco più di una settimana. Tuttavia, prima del lancio ufficiale del gioco il 22 maggio, saremo in grado di accedervi un po' in anticipo tramite una demo, come confermato dallo sviluppatore del gioco.

Al momento non si sa cosa conterrà questa demo e quando uscirà, ma immaginiamo che avrai accesso a un'area iniziale e alla possibilità di forgiare alcune armi iniziali utilizzando la meccanica di forgiatura del gioco.

Con solo un breve periodo di tempo rimasto prima del lancio, immaginiamo anche che questa demo arriverà molto presto, per dare alle persone il tempo di provare Blades of Fire prima di decidere se acquistare il gioco o meno.

Blades of Fire verrà lanciato il 22 maggio per PS5, PC e Xbox Series X/S.