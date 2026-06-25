Blasphemous ha superato i cinque milioni di copie vendute

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The Game Kitchen ha trovato molto successo da quando ha debuttato il suo titolo indie Metroidvania Blasphemous nel settembre 2019. Il gioco arrivò, divenne un successo tra fan e critici, ricevette qualche DLC, e presto fu seguito da un sequel dedicato, e forse alla fine anche da un terzo queel. Sembra che ci siano buone ragioni per cui potrebbe accadere quest'ultimo, soprattutto considerando le notizie di oggi.

Lo sviluppatore spagnolo ha rivelato che l'originale Blasphemous ha ora superato i cinque milioni di copie vendute. Ha raggiunto questo traguardo in meno di sette anni, il che significa che ha venduto in media circa 700.000 copie ogni anno dal lancio, un risultato piuttosto eccezionale per un progetto indie.

Per quanto riguarda il futuro di Blasphemous, abbiamo parlato l'ultima volta con The Game Kitchen nell'estate del 2025, quando è stato chiarito che lo studio vorrebbe continuare ad espandere l'universo più ampio anche se ciò non significa necessariamente un terzo capitolo principale.