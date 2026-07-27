BLAST Bounty Estate 2026: Le otto squadre dei Playoff sono state confermate

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Sebbene gran parte della conversazione ultimamente sia stata dedicata alla Coppa del Mondo di Esports che si terrà a Parigi, ci sono anche altri tornei ed eventi in corso nel mondo, non ultimo BLAST Bounty Summer 2026.

Questo evento è in corso dalla scorsa settimana, quando si è svolto il Closed Qualifier che ha ridotto 32 squadre a otto superstiti, ognuna delle quali dovrebbe recarsi a Malta per competere in presenza su LAN. Con questo in mente, ora abbiamo otto squadre da mettere in evidenza, con il tabellone esatto dei Playoff ancora da definire.

In totale, le otto squadre dei Playoff includono le seguenti:



Spirito di squadra



Mouz



I Mongoli



Astralis



3DMax



Team Liquid



PaiN Gaming



FaZe Clan



Anche in questo caso, poiché è presente un formato Bounty, il tabellone deve ancora essere classificato e allo stesso modo sarà classificato passo per passo, il che significa che gli incontri delle semifinali potrebbero non riflettere la struttura del tabellone durante i quarti di finale. Per quanto riguarda la data di selezione, nei prossimi giorni si terrà uno Draft Show presso i BLAST Arena Studios di Malta, con la competizione principale che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto.