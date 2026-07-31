BLAST Bounty Estate 2026: Team Spirit e Mouz avanzano alle semifinali

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Si preannuncia un weekend intenso nel mondo degli esports, anche perché il torneo BLAST Bounty Summer 2026 è ancora in corso e si concluderà nei prossimi giorni. A tal fine, già metà delle partite dei Quarti di finale nella fase Playoff si sono concluse, il che significa che conosciamo la metà delle squadre delle semifinali.

Dopo aver schiacciato Team Liquid in modo 2-0, Team Spirit è passato al round successivo, proteggendo al suo immenso bottino allo stesso tempo. Allo stesso modo, Mouz ha superato 3DMax in modo più compatto 2-1, il che significa che anche questo competerà nella fase successiva.

Per quanto riguarda la testa di serie esatta per le semifinali, non lo sapremo fino a quando gli altri incontri dei quarti di finale non saranno finiti e il draft show si terrà dopo. Qui, le squadre di valore più basso potranno scegliere l'avversario tra le opzioni di valore più alto.

Guardando a oggi, le partite degli ultimi due quarti di finale sono le seguenti.