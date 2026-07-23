BLAST Bounty Qualificazioni Chiuse Estate 2026: Ultimi risultati e prossime partite

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Entro la fine della settimana, sapremo quali sono le otto squadre che viaggeranno a Malta per partecipare al torneo BLAST Bounty Summer 2026 che si terrà la prossima settimana. Il motivo per cui non conosciamo ancora le squadre confermate è che l'evento è preceduto da una qualificazione chiusa in cui 32 squadre vengono ridotte a otto sopravvissuti.

Al momento, i 32 di finale di questo evento sono ancora in corso, ma metà delle partite si è già svolta, con l'altra metà oggi e domani (23-24 luglio). Detto questo, potresti chiederti quali sono gli ultimi risultati e anche cosa ti aspetta.

Finora, otto squadre hanno ottenuto un posto negli ottavi di finale, con otto squadre eliminate anch'esse. Questi lati possono essere visti qui sotto.

BLAST Bounty Summer 2026 Closed Qualifier confermato Round of 16:



100 Ladri



Mouz



HOTU



Astralis



G2 Esports



FaZe Clan



Ninja in pigiama



Wildcard



BLAST Bounty Summer 2026 Qualificazioni Chiuse squadre eliminate:



Team Falcons



Nuclear TigeRES



GamerLegion



Team Nemesis



Nemiga Gaming



Eyeballers



M80



Alleanza



Per quanto riguarda le partite rimanenti, puoi vedere qui sotto i calendari del 23 e 24 luglio.