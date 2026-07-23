BLAST Bounty Qualificazioni Chiuse Estate 2026: Ultimi risultati e prossime partite
Il Round 32 è ancora in corso, con gli ottavi di finale che seguiranno questo fine settimana.
Entro la fine della settimana, sapremo quali sono le otto squadre che viaggeranno a Malta per partecipare al torneo BLAST Bounty Summer 2026 che si terrà la prossima settimana. Il motivo per cui non conosciamo ancora le squadre confermate è che l'evento è preceduto da una qualificazione chiusa in cui 32 squadre vengono ridotte a otto sopravvissuti.
Al momento, i 32 di finale di questo evento sono ancora in corso, ma metà delle partite si è già svolta, con l'altra metà oggi e domani (23-24 luglio). Detto questo, potresti chiederti quali sono gli ultimi risultati e anche cosa ti aspetta.
Finora, otto squadre hanno ottenuto un posto negli ottavi di finale, con otto squadre eliminate anch'esse. Questi lati possono essere visti qui sotto.
BLAST Bounty Summer 2026 Closed Qualifier confermato Round of 16:
- 100 Ladri
- Mouz
- HOTU
- Astralis
- G2 Esports
- FaZe Clan
- Ninja in pigiama
- Wildcard
BLAST Bounty Summer 2026 Qualificazioni Chiuse squadre eliminate:
- Team Falcons
- Nuclear TigeRES
- GamerLegion
- Team Nemesis
- Nemiga Gaming
- Eyeballers
- M80
- Alleanza
Per quanto riguarda le partite rimanenti, puoi vedere qui sotto i calendari del 23 e 24 luglio.
- Aurora Gaming vs. FOKUS alle 11:00 BST/12:00 CEST del 23 luglio
- FUT Esports vs. Sinners alle 13:30 BST/14:30 CEST del 23 luglio
- PaiN Gaming vs. Gentle Mates alle 16:00 BST/17:00 CEST del 23 luglio
- Team Spirit vs/ OG alle 18:30 BST/19:30 CEST del 23 luglio
- Magic vs. 3DMax alle 10:00 BST/11:00 CEST del 24 luglio
- The MongolZ vs. Heroic alle 12:30 BST/13:30 CEST del 24 luglio
- Team Vitality vs. Team Liquid alle 15:00 BST/16:00 CEST del 24 luglio
- Furia vs. Dendele alle 17:30 BST/18:30 CEST del 24 luglio