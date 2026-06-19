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Counter-Strike 2

BLAST Bounty Stagione 2 2026: Le 32 squadre invitate sono state annunciate

Il grande evento Counter-Strike 2 si terrà dal 21 luglio al 2 agosto.

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Manca circa un mese il prossimo grande torneo BLAST Premier Counter-Strike 2, poiché tra il 21 luglio e il 2 agosto si terrà ufficialmente la seconda stagione del formato Bounty. A un mese di distanza, ora l'organizzatore del torneo ha rivelato le 32 squadre invitate all'evento, con la principale avvertenza che il campione in carica Parivision non sarà presente a causa della ricostruzione attualmente in fase di ricostruzione.

Con 1,15 milioni di dollari in palio, e con l'evento che inizierà il 21 luglio prima che i playoff basati su LAN inizino il 30 luglio, puoi vedere tutte le 32 squadre invitate qui sotto.


  • Team Vitality

  • Spirito di squadra

  • Team Falcons

  • Mouz

  • I Mongoli

  • Aurora

  • GamerLegion

  • Astralis

  • Furia

  • FUT Esports

  • G2 Esports

  • Squadra 9z

  • Magia

  • PaiN Gaming

  • FaZe Clan

  • Ninja in pigiama

  • Wildcard

  • 3D Max

  • Eroico

  • Alleanza

  • Compagni Gentili

  • HOTU

  • M80

  • Peccatori

  • Nemesis

  • Fokus

  • Squali

  • Nuclear TigeRES

  • Eyeballers

  • Team Liquid

  • 100 Ladri

  • OG Esports

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