BLAST Bounty Stagione 2 2026: Le 32 squadre invitate sono state annunciate

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Manca circa un mese il prossimo grande torneo BLAST Premier Counter-Strike 2, poiché tra il 21 luglio e il 2 agosto si terrà ufficialmente la seconda stagione del formato Bounty. A un mese di distanza, ora l'organizzatore del torneo ha rivelato le 32 squadre invitate all'evento, con la principale avvertenza che il campione in carica Parivision non sarà presente a causa della ricostruzione attualmente in fase di ricostruzione.

Con 1,15 milioni di dollari in palio, e con l'evento che inizierà il 21 luglio prima che i playoff basati su LAN inizino il 30 luglio, puoi vedere tutte le 32 squadre invitate qui sotto.