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Counter-Strike 2
BLAST Bounty Stagione 2 2026: Le 32 squadre invitate sono state annunciate
Il grande evento Counter-Strike 2 si terrà dal 21 luglio al 2 agosto.
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Manca circa un mese il prossimo grande torneo BLAST Premier Counter-Strike 2, poiché tra il 21 luglio e il 2 agosto si terrà ufficialmente la seconda stagione del formato Bounty. A un mese di distanza, ora l'organizzatore del torneo ha rivelato le 32 squadre invitate all'evento, con la principale avvertenza che il campione in carica Parivision non sarà presente a causa della ricostruzione attualmente in fase di ricostruzione.
Con 1,15 milioni di dollari in palio, e con l'evento che inizierà il 21 luglio prima che i playoff basati su LAN inizino il 30 luglio, puoi vedere tutte le 32 squadre invitate qui sotto.
- Team Vitality
- Spirito di squadra
- Team Falcons
- Mouz
- I Mongoli
- Aurora
- GamerLegion
- Astralis
- Furia
- FUT Esports
- G2 Esports
- Squadra 9z
- Magia
- PaiN Gaming
- FaZe Clan
- Ninja in pigiama
- Wildcard
- 3D Max
- Eroico
- Alleanza
- Compagni Gentili
- HOTU
- M80
- Peccatori
- Nemesis
- Fokus
- Squali
- Nuclear TigeRES
- Eyeballers
- Team Liquid
- 100 Ladri
- OG Esports