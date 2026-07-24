BLAST Bounty Summer 2026 Qualificazioni Chiuse: Team Spirit, FOKUS, FUT Esports e PaiN Gaming avanzano

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Come abbiamo riportato ieri, sono in corso le partite degli ottavi di finale del BLAST Bounty Summer 2026 Closed Qualifier. La maggior parte di queste partite è già stata completata, con solo quattro partite da giocare oggi, 24 luglio. Quando queste partite saranno concluse, sapremo quali sono le partite confermate degli ottavi di finale e quali squadre avranno la possibilità di ottenere un biglietto per l'evento principale che si terrà la prossima settimana a Malta.

Per quanto riguarda i risultati di ieri: Team Spirit ha sconfitto OG in modo 2-1, FOKUS ha superato Aurora Gaming con un risultato 2-1, FUT Esports ha eliminato Sinners Esports in modo 2-1, e PaiN Gaming ha travolto Gentle Mates 2-0.

Guardando alle partite di oggi, queste sono le seguenti.