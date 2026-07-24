BLAST Bounty Summer 2026 Qualificazioni Chiuse: Team Spirit, FOKUS, FUT Esports e PaiN Gaming avanzano
Le ultime quattro partite del Turno dei 32 si giocheranno oggi, 24 luglio.
Come abbiamo riportato ieri, sono in corso le partite degli ottavi di finale del BLAST Bounty Summer 2026 Closed Qualifier. La maggior parte di queste partite è già stata completata, con solo quattro partite da giocare oggi, 24 luglio. Quando queste partite saranno concluse, sapremo quali sono le partite confermate degli ottavi di finale e quali squadre avranno la possibilità di ottenere un biglietto per l'evento principale che si terrà la prossima settimana a Malta.
Per quanto riguarda i risultati di ieri: Team Spirit ha sconfitto OG in modo 2-1, FOKUS ha superato Aurora Gaming con un risultato 2-1, FUT Esports ha eliminato Sinners Esports in modo 2-1, e PaiN Gaming ha travolto Gentle Mates 2-0.
Guardando alle partite di oggi, queste sono le seguenti.
- Magic vs. 3DMax alle 10:00 BST/11:00 CEST del 24 luglio
- The MongolZ vs. Heroic alle 12:30 BST/13:30 CEST del 24 luglio
- Team Vitality vs. Team Liquid alle 15:00 BST/16:00 CEST del 24 luglio
- Furia vs. Dendele alle 17:30 BST/18:30 CEST del 24 luglio