BLAST conferma i team invitati per Rivals Hong Kong

HQ

C'è solo un BLAST Premier evento rimasto nel calendario 2025 e questo torneo si svolgerà a novembre. Accadrà tra il 12 e il 16 del mese ed è un torneo che è previsto a Hong Kong dove saranno in palio $ 350.000.

Conosciuto come BLAST Rivals Hong Kong, poiché questo evento è a meno di un mese di distanza, ora le squadre invitate per l'evento sono state confermate, il che significa che conosciamo le otto squadre che si daranno battaglia per i premi in denaro.

In totale, quattro squadre sono state invitate grazie alle loro classifiche globali, con The MongolZ, Team Vitality, Team Spirit e Furia che si sono assicurate un posto in questo modo. Per quanto riguarda gli altri quattro posti, questi sono stati assegnati alle squadre wildcard, con Team Falcons, Passion UA, PaiN e Tyloo che si sono assicurati.

Il tabellone ufficiale e il programma dell'evento devono ancora essere condivisi, ma di queste otto squadre, chi pensi che andrà lontano e vincerà?