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BLAST Open Fall 2026: Il tabellone dei playoff è stabilito con sei squadre in lizza

L'azione riprenderà venerdì 4 settembre.

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La fase a gironi si è ufficialmente conclusa al torneo BLAST Open Fall 2026, con solo sei squadre rimaste in corsa per il titolo nell'evento europeo. Con solo cinque partite da giocare tra il 4 e il 6 settembre, ora abbiamo il tabellone da mettere in evidenza, con tutte le partite a eliminazione diretta in futuro poiché il tabellone utilizza un formato a eliminazione diretta.

Quarti di finale dei playoff autunnale 2026 di BLAST (4 settembre):


  • Team Falcons vs. G2 Esports alle 15:00 BST/16:00 CEST

  • Furia vs. Team Vitality alle 18:30 BST/19:30 CEST

Semifinali dei playoff BLAST Open autunno 2026 (5 settembre):


  • Team Spirit vs. Vincitore dei Falcons/G2 alle 15:00 BST/16:00 CEST

  • Mouz vs. Vincitore di Furia/Vitality alle 18:30 BST/19:30 CEST

Finale dei playoff autunnale 2026 di BLAST Open (6 settembre):


  • Vincitore della Semifinale #1 vs. Vincitore della Semifinale #2 alle 11:30 BST/12:30 CEST

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