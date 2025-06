BLAST Premier Rivals si dirige a Hong Kong a novembre

HQ

BLAST Premier ha annunciato che questo novembre porterà l'azione competitiva Counter-Strike 2 in Asia per ospitare un importante evento a Hong Kong.

Il prossimo torneoBLAST Premier Rivals si sta dirigendo verso la regione, per quello che sarà il suo più grande evento di eSport fino ad oggi, uno che detiene persino una designazione con il marchio "M" dal governoMajor Sports Events Committee di Hong Kong, affermando che ciò "migliorerà significativamente l'immagine internazionale di Hong Kong come destinazione principale per lo sport e l'intrattenimento".

L'evento sarà uno degli ultimi grandi tornei CS2 dell'anno solare, poiché si terrà tra il 12 e il 16 novembre. La sede scelta è AsiaWorld-Arena di Hong Kong, e si dice che l'evento offrirà fino a $ 1 milione di premi in denaro da vincere, con otto squadre presenti, quattro delle quali si qualificano attraversoRegional Standings Valve e quattro che guadagnano slot dalle rispettive regioni; Europa, Nord America, Sud America e Asia.