BLAST promette aggiornamenti per il circuito Premier Counter-Strike 2 nel 2026 e oltre

Essere un giocatore professionistaCounter-Strike 2 è una vita piuttosto impegnativa, soprattutto per coloro che si trovano ai vertici del circuito. Ci sono molti viaggi in tutto il mondo per competere nei vari eventi, molti dei quali si svolgono su base settimanale, e in genere ci sono pause limitate o addirittura eventi online in cui i giocatori possono ricaricarsi. Questo design significa che i giocatori che viaggiano molto devono essere curati se vogliono esibirsi al meglio delle loro capacità, e chiaramente molti sono scontenti del modo in cui BLAST gestisce questo lato del business.

L'organizzatore del torneo ha pubblicato una lettera in cui rileva di aver ricevuto feedback e intende migliorare il modo in cui si prende cura dei suoi giocatori e delle sue squadre dal 2026 in poi.

Questo cambiamento introdurrà molti miglioramenti, che si tratti di alloggi extra per le squadre in competizione, un aggiornamento del catering, un ritorno delle sale giocatori dove le stelle possono rilassarsi tra una partita e l'altra, un migliore supporto e strumenti per gli allenatori, una revisione dei suoi metodi di trasporto e persino un'espansione della sua presenza anche nel manager dei giocatori.

Questi cambiamenti avverranno in tutto il mondo agli eventi BLAST, ma al Malta Studio possiamo anche aspettarci uno staff locale permanente e un aggiornamento dell'offerta ricettiva.