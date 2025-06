BLAST raddoppia l'azione Slam Dota 2 promettendo più partite, squadre e qualificazioni

HQ

BLAST ha vinto il jackpot con il suo torneo Slam, poiché il formato Dota 2 è diventato uno dei suoi sforzi più grandi e di maggior successo. In effetti, ha già dimostrato di essere così grandioso che BLAST sta letteralmente raddoppiando Slam per il futuro.

Ciò significa che più squadre si sfideranno nell'azione, oltre a più qualificazioni e partite in primo piano. Ogni evento durerà ora due settimane e avrà sia un elemento online che uno LAN. La prima settimana sarà interamente online e presenterà partite di qualificazione per 12 delle migliori squadre di tutto il mondo, prima di essere seguita da una fase a gironi nella seconda settimana, in cui le prime due squadre ottengono un posto diretto nelle semifinali LAN e le altre rimanenti si sfideranno per i posti Play-In e Last Chance Playoff. I Play-In e i Playoffs saranno i due eventi LAN, poiché Last Chance è puramente online.

Per quanto riguarda il luogo in cui si terranno le attività LAN, ci è stato detto che saranno in uno studio BLAST o in un'arena in tutto il mondo. Non si fa ancora menzione di alcuna arena scelta, ma a causa del formato ampliato, il programma per i prossimi eventi è stato modificato, con il programma modificato che si vede di seguito.