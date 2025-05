BLAST Slam IV arriverà a Singapore a novembre

HQ

L'organizzatore del torneo BLAST ha rivelato i piani per l'evento BLAST Slam IV Dota 2. In programma tra il 7 e il 9 novembre, l'enorme torneo si dirigerà a Singapore per un enorme scontro in cui le migliori squadre si daranno battaglia per una fetta di un montepremi di $ 1 milione al Singapore Indoor Stadium.

Ci è stato detto che l'evento sarà anche il primo in assoluto BLAST Slam Arena Show e che possiamo aspettarci "un'azione ad alto rischio direttamente per i fan in un ambiente spettacolare, con un'esperienza visiva senza precedenti e una qualità di produzione come sapete dai precedenti eventi SLAM".

Poiché il torneo dura solo tre giorni, possiamo aspettarci che venerdì, sabato e domenica siano caratterizzati da un pubblico dal vivo, con i biglietti per l'evento che saranno presto disponibili. I prezzi e la data esatta devono ancora essere confermati.

Anche le squadre presenti all'evento non sono state ancora menzionate, ma possiamo aspettarci che le cose cambino man mano che ci avviciniamo sempre di più allo svolgimento dell'azione.