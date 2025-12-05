BLAST Slam V: OG Esports eliminato mentre il Team Yandex avanza alle semifinali

HQ

I quarti di finale del torneo BLAST Slam V Dota 2 sono in corso da oggi e, dopo un intenso match d'apertura che è arrivato fino all'ultimo termine, ora sappiamo di una squadra eliminata dall'evento e di una che avanza alle semifinali.

Dopo una partita estenuante, OG Esports è stato eliminato dall'evento Slam V, dopo essere stato eliminato dai Team Yandex nei quarti di finale per 2-1. Questo significa che Team Yandex avanza e ora ha ottenuto un biglietto per le semifinali dove affronterà Team Falcons domani nel tentativo di ottenere un posto nella finale prevista per il 7 dicembre.

Dall'altra parte del tabellone, Natus Vincere e Mouz stanno per iniziare a sfidarsi nel secondo quarto, dove il perdente sarà eliminato e il vincitore passerà ad affrontare Tundra Esports nell'altra semifinale.

Chi consideri il più probabile a vincere all'evento BLAST Slam V ?