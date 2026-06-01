BLAST Slam VII: Il tabellone playoff a sei squadre è ora assicurato

HQ

Lo scorso weekend è stato intenso per i fan competitivi Dota 2, dato che l'evento BLAST Slam VII ha continuato a offrire azione emozionante. Non solo la fase a gironi si è conclusa (e sia Xtreme Gaming che Glyph sono stati eliminati in quella fase), ma anche la qualificazione last chance, il che significa che il tabellone dei playoff è ora fissato e conosciamo le sei squadre qualificate per la fase finale di gioco.

Prima di parlare del tabellone dei playoff, vale la pena menzionare le altre squadre eliminate dal torneo nella fase dell'ultima occasione. In totale, quattro squadre sono state eliminate, con OG, Tundra Esports, Team Spirit e Team Liquid tutte andate a casa dopo una prestazione mediocre nell'evento più ampio.

Tenendo conto di ciò, ora sappiamo come è stato classificato il tabellone dei playoff, utilizzando un formato a doppia eliminazione, il che significa che le squadre possono perdere una partita e restare in vita, con una seconda che porta all'eliminazione. Restano 10 partite da giocare tra il 4 e il 7 giugno, e potete vedere le prime partite qui sotto.

Quarti di finale del tabellone superiore (4 giugno)



Team Falcons vs. Team Yandex alle 10:00 BST/11:00 CEST



BetBoom Team vs. Aurora Gaming alle 13:30 BST/14:30 CEST



Sebbene gran parte del resto del tabellone sia incerta fino a quando non si svolgeranno le partite precedenti, sappiamo anche che LGD Gaming e Parivision attendono nelle semifinali del Upper Bracket per affrontare i vincitori dei due quarti di finale.

Chi pensi vincerà BLAST Slam VII?