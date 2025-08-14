BLAST svela le squadre invitate per lo Slam IV Singapore

HQ

Questo autunno, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, alcune delleDota 2 migliori squadre di tutto il mondo si riverseranno a Singapore per competere nell'eventoBLAST Slam IV giugno. Il torneo vedrà la partecipazione di 12 squadre in totale e offrirà un montepremi di 1 milione di dollari per cui combattere, e già l'organizzatore ha rivelato sette delle squadre che saranno presenti distribuendo un mucchio di slot invitati.

Cinque delle squadre sono invitate direttamente senza alcun avvertimento, con queste che sono Team Liquid, Team Falcons, Parivision, Tundra Esports e Team Spirit. Heroic si unisce a questo gruppo come invitato per le Americhe, mentre Talon Esports viene selezionato anche come invitato per l'eroe della regione locale.

Per quanto riguarda le altre cinque squadre partecipanti, non sappiamo ancora chi siano, soprattutto perché ci sono ancora eventi di qualificazione aperti in tutto il mondo in cui verranno determinate altre due europee, una cinese, una del sud-est asiatico e un'altra organizzazione.

Le date ufficiali per BLAST Slam IV Singapore sono fissate dal 28 ottobre al 9 novembre e la parte dei playoff si terrà alle Singapore Indoor Stadium.