Blaze lascia intendere un ritorno alle ambite cartucce Evercade

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Il retro gaming è più di moda che mai, e comprare giochi completi degli anni '80 e '90 in edizioni nice spesso è ridicolmente costoso. Forse è per questo che il recentemente annunciato Neo Geo AES+ è diventato molto più popolare di quanto SNK e Plaion si aspettassero, e ci sono altri esempi di nuovi formati retrò che sono diventati così popolari da creare problemi.

Come forse saprai, uno dei migliori formati sul mercato in questo momento per il gaming classico è l'Evercade. È una console retrò dedicata che utilizza cartucce con titoli di una vasta gamma di grandi sviluppatori ed editori. Ma anche se è un formato moderno con nuove uscite, i prezzi sono schizzati alle stelle per diverse offerte selezionate.

Il motivo è che Blaze (che pubblica Evercade) non possiede le licenze del gioco, e naturalmente scadono dopo un po', momento in cui i giochi smettono di essere prodotti e venduti. E se sono titoli molto ambiti, inizia la guerra d'offerta sul mercato dell'usato. Questo potrebbe essere risolto provando a rinnovare le licenze e ripubblicare i giochi, cosa che non è ancora successa, ma questo non significa che non succederà alla fine.

La rivista Retro Gamer (tramite Time Extension) ha parlato con l'amministratore delegato di Blaze, Andrew Bryatt, e ha chiesto se potrebbero provare a rilasciare le cartucce più popolari in nuove edizioni in futuro, a cui lui ha risposto: "tenete d'occhio." Non è certo un sì, ma sicuramente neanche un no, E dimostra che ci sono piani in corso.

Incrociamo le dita per una soluzione affinché i fan possano mettere le mani sui giochi che vogliono su queste cartucce di alta qualità.