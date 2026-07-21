Blink-182 e Pac-Man lanciano una collaborazione per il San Diego Comic-Con 2026

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Dal 23 al 26 luglio è il momento di uno dei più grandi eventi videoludici dell'anno, con il via del San Diego Comic-Con 2026. Come al solito, si prevede un gran numero di espositori, con particolare attenzione a fumetti, serie TV, collezionabili e videogiochi, tra le altre cose. In relazione a ciò, è stata annunciata una collaborazione piuttosto inaspettata.

La band pop-punk Blink-182 si è unita a Pac-Man, e troverai questa collaborazione allo stand #1415. La collaborazione segna il 25° anniversario dell'album dei Blink-182 Take Off Your Pants and Jacket, e i visitatori potranno aspettarsi, tra le altre cose, un UFO Catcher con premi basati sia su Blink-182 che su Pac-Man. Inoltre, è promesso merchandising esclusivo Blink-182 x Pac-Man, tra cui un'uscita in LP numerata e una maglietta.