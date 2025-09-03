Blitzcrank è l'ultimo campione ad essere rivelato per 2XKO

HQ

Sentire "spazzatura rilevata" subito prima che un robot mi sbatta la testa a terra è sicuramente un modo per farmi arrabbiare per abbandonare un gioco di combattimento, e questo sembra essere il pane quotidiano di Blitzcrank. Il robot sembra essere una macchina BM definitiva nel gioco di combattimento League of Legends 2XKO, poiché è l'ultimo campione ad essere rivelato per il gioco.

Il modello di Blitzcrank è assolutamente enorme e sembra un po' lento quando si tratta di movimenti rispetto ad alcuni degli altri campioni, ma una volta che cattura un avversario in una presa sembra annunciare la devastazione per loro. Da una distanza lunga e corta, Blitzcrank può afferrare un avversario prima di sbatterlo o spararlo in aria per altre combo. Assomiglia un po' a Robot di Your Only Move is Hustle (se lo sai, lo sai).

Blitzcrank si concatena molto bene con le sue prese, rendendolo in qualche modo paragonabile a King di Tekken, ma con più opzioni a lungo raggio grazie alla sua presa estesa. Sarà disponibile per giocare nella closed beta che si terrà il 9 settembre e, se volete vedere di persona il suo gameplay, date un'occhiata al trailer qui sotto: