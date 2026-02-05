Blizzard commenta i piani di Overwatch per il 2026, ricchi di eroi: "Il prossimo anno potrebbe essere qualcosa di diverso"

HQ

Blizzard ha dato il massimo per garantire che Overwatch abbia un 2026 memorabile. Sono in programma una grande quantità di contenuti, la maggior parte dei quali abbiamo recentemente commentato nel nostro articolo dedicato a Spotlight. Ma la promessa più sorprendente per quest'anno solare è l'aggiunta di 10 nuovi eroi al gioco, cinque dei quali saranno lanciati completamente la prossima settimana, con l'uscita della Stagione 1 2026 il 10 febbraio.

Quindi questa sarà la nuova cadenza del piano di contenuti? Possiamo aspettarci 10 eroi ogni singolo anno per Overwatch? Questa è una domanda che abbiamo posto direttamente a Blizzard durante una recente visita alla sede centrale dello sviluppatore californiano a Irvine, dove il direttore associato del gioco Alec Dawson ha espresso che le cose probabilmente cambieranno ogni anno.

"L'attenzione di quest'anno è davvero sugli eroi e sulla narrazione," inizia Dawson. "Quindi portare avanti la narrazione e presentarti un sacco di nuovi eroi durante l'anno. 10 in totale, giusto. Il prossimo anno potrebbe essere qualcosa di diverso. Potrebbe essere un sistema di gioco, come i perk, che cambiano come si sentono gli eroi, ma potrebbe essere solo una varietà diversa di essi."

Continua: "Stiamo davvero cercando di capire, penso a lungo termine, quali cose possiamo fare per sorprendere i giocatori? Penso che sorprenderemo i giocatori rilasciando 10 eroi quest'anno. Penso che Overwatch abbia molto spazio di design su cui continuare a sviluppare, ma pensiamo sempre a quanta complessità possiamo introdurre, come possiamo assicurarci che rimanga un gioco accessibile in futuro? Non vogliamo costruire sopra di questo per sempre, quindi a volte potremmo dover rivedere anche questo in modi diversi."

Quindi forse il 2027 si concentrerà su altre parti del gioco più ampio, offrendo al contempo una gamma più concisa di nuovi eroi. In ogni caso, probabilmente è una scommessa sicura presumere che 10 eroi ogni anno non saranno la norma, dato che le carte sembrano essere andate così per il 2026.

