Blizzard conferma gli eroi di lancio per la modalità Stadio di Overwatch 2

Un paio di mesi fa, Blizzard ha annunciato i suoi piani per il prossimo anno di Overwatch 2 , una grande esplosione di notizie che ha dimostrato che il 2025 potrebbe essere il migliore per gli sparatutto di eroi fino ad oggi. Come parte di ciò, è stato confermato che Season 16 vedrà l'introduzione di una nuova modalità nota come Stadium, con questo che è un modo per i fan di combattere in una struttura simile a una serie che abbraccia un formato al meglio delle sette. Con la notizia che sarà presto disponibile per i fan, Blizzard ha ora condiviso un sacco di informazioni sull'arrivo di Stadium.

La modalità offrirà azione 5v5 e utilizzerà solo sistemi di coda dei ruoli. Saranno presenti tre modalità di gioco, tra cui push, control e clash con queste che si estendono su nove mappe, e oltre a offrire una nuova prospettiva in terza persona da cui giocare e leghe classificate da conquistare, la modalità presenterà anche 17 eroi di lancio.

Per quanto riguarda chi sono, ci saranno solo sei danni, sei supporto e cinque carri armati, e ci sono:



D.Va



Regina dei Junker



Orisa



Reinhardt



Zarya



Ashe



Cassidy



Genji



Mei



Mietitore



Soldato 76



Ana



Giunone



Kiriko



Lucio



Misericordia



Moira



Ci aspettiamo di saperne di più su Stadium per il resto di questa settimana, il tutto prima del suo arrivo in linea con Season 16 il 22 aprile.